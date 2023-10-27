خالد منتصر يشيد بملف «الوطن» عن طه حسين: أيقونة الفكر النقدي في المنطقة العربية

أشاد الكاتب الصحفي خالد منتصر بتخصيص جريدة الوطن ملفا كاملا عن عميد الأدب العربي طه حسين.

وكتب الكاتب الصحفي خالد منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «أن تخصص جريدة الوطن ملفا كاملا عن طه حسين عميد التنوير وأيقونة الفكر النقدي في المنطقة العربية كلها، فهذا من وجهة نظري إنجاز له دلالة في منتهى الأهمية، فنحن في أمس الحاجة في هذا الوقت لأفكار طه حسين، وشك طه حسين، وجسارة طه حسين، وعقل طه حسين، لكي نستطيع نفي فكر الفاشية الدينية الى نقطة اللاعودة، فالفكر الظلامي الخرافي الذي كفّر طه حسين، ما زال يكفّر ويدمر ويخرب عقل مصر حتى هذه اللحظة».

وتابع: «ازالة ركام التراب من على تراث طه حسين هو رهان التمسك بالتنوير كطوق نجاة وحيد في عواصف وأنواء ضباع وسماسرة الاتجار بالدين.»

واختتم: «شكراً رئيس التحرير مصطفى عمار ،شكراً المشرفة على الملف الهام الكردوسي».