«قصور الثقافة»: بيع كتب طه حسين بأسعار مخفضة بمناسبة الذكرى 50 لوفاته

تحيي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الذكرى الـ50 لرحيل الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي؛ بطباعة أعماله وإتاحتها بأسعار مخفضة للجمهور من خلال معارض الكتب ومنافذ البيع، وهي المبادرة التي بدأتها الهيئة مع مطلع العام الجاري.

وقال الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بقصور الثقافة لـ«الوطن»، إن الهيئة طبعت 21 كتابا من كتب الدكتور طه حسين وجرى طرحها لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وعدد كبير من الكتب نفدت.

كتاب «طه حسين.. الإنسان والمشروع»

وأشار إلى أن الهيئة طبعت مؤخرا كتابا مهما للدكتور صبري حافظ بعنوان «طه حسين الإنسان والمشروع» وهو أحد أهم الكتب عن عميد الأدب العربي لأن المؤلف كان من بين تلاميذ طه حسين، ويدّرس حاليا في لندن، وترجع أهمية الكتاب إلى كونه يتناول طه حسين الإنسان من جانب كما يرصد مشروعه بالكامل من جانب آخر.

وأضاف أمين عام النشر بقصور الثقافة، أن أبرز الكتب التي لاقت إقبالا «الأيام» و«الفتنة الكبرى»، و«الشعر الجاهلي».

وتابع: «أعيد طباعة عدد من العناوين الإضافية والتي لم تطبع لدينا من كتبه لأننا نحتاج في مثل هذه الأيام أن يكون بيننا كتب طه حسين بأفكاره التنويرية».