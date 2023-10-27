«حملة السيسي الرئاسية» تواصل استعراض الدعم المصري للقضية الفلسطينية

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أكدت فيه على المجتمع الدولي بضرورة تفعيل التزامه بتحقيق السلام، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوات أساسية نحو السلام.

وقالت الحملة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «وفي هذا السياق، نستكمل استعراض بعض جوانب الدعم المصري للقضية الفلسطينية» مرفقة الفيديو التالي.

أبرز تصريحات للرئيس السيسي

ويتضمن الفيديو العديد من التصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي شرح فيها الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأولها التصريحات الخاصة بتأكيد مصر على أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأيضا تصريح للرئيس السيسي، الذي قال فيه إنه إذا استدعى الأمر ليطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، سيخرج ملايين من الشعب المصري لرفض الفكرة ودعم الموقف المصري.

كما تضمن الفيديو تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكدت فيها أن مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في المنطقة، والرفض التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه إلى سيناء، لأن هذا يعني تصفية للقضية الفلسطينية.