عضو «الشيوخ»: الاجتياح البري لقطاع غزة مغامرة عواقبها غير محسوبة

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العدوان الغاشم الذي تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ليس له علاقة بما تدعيه بذرائع الدفاع عن النفس، فقد تحول الأمر لإبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي المحاكمة أمام الجنائية الدولية.

مواثيق العدالة الدولية

وقال النائب محمود القط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إن كان هذا العالم ما زال يريد أن يكون له أي نية لتطبيق أي معيار من معايير العدالة، فما تقوم به إسرائيل حاليا في غزة، هو إجهاض لكل مواثيق العدالة الدولية، ويعرقل كل الجهود التي تتم لتهدئة الأوضاع وكان آخرها المبادرة المصرية القطرية والتي كانت ستعتبر بداية بصيص الأمل للشعب الفلسطيني الذي يتحمل ما لا يتحمله بشر.

الاجتياح البري على فلسطين

ونوه إلى أن إسرائيل تقوم بقطع سبل الحياة على الشعب الفلسطيني، فالاجتياح البري مغامرة عواقبها وتبعاتها لن تكون أبداً لها توقعات أو حسابات، فما زال لدى المقاومة الفلسطينية ما سترد به على الاجتياح البري، ومهما كانت المحرقة الجوية فلن يكون الاجتياح البري إلا محرقة كبيرة والضحية الوحيدة فيها هو الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد النائب محمود القط على المجتمع الدولي والقوى العظمى الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق أن تتحمل مسؤوليتها وتستمع لصوت العقل، وتستجيب للرشادة السياسية والدبلوماسية المصرية.