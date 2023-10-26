مسلم: نتنياهو يريد من عملية الاجتياح البري لقطاع غزة حفظ ماء وجهه أمام الإسرائيليين

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أمريكا تتعامل بشكل مختلف في الأزمة من حيث زيارة رئيس أمريكا لإسرائيل في وقت الحرب، وكذلك الأكاذيب التي ترددها إسرائيل وتدعمها أمريكا، بجانب السفينة العسكرية التي دفعتها لدعم إسرائيل، مؤكدا أن أمريكا لديها ازدواجية في المعايير التي كانت تنادي بها من قيم ومبادئ وحقوق إنسان وما توافق عليه لإسرائيل.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك الكثيرين من الشعب الأمريكي خرجوا في مظاهرات رافضة لما تقوم به أمريكا تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لإسرائيل في جرائمها من قتل الأطفال والنساء، وهنا تتأكد لنا الازدواجية التي تتبعها أمريكا تجاه الشرق الأوسط، على الرغم من أن نبرة الخطاب الأمريكي بدأت تقل حدتها إلا أنها رفضت الاقتراحات الدولية في مجلس الأمن التي تطلب وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن هناك مشكلة في الداخل الإسرائيلي حول الاجتياح البري وأمريكا تدرك ذلك جيدا، ونتنياهو لديه أزمة، فقد تعرض لأكبر هزيمة يمكن أن يحصل عليها أي قائد في التاريخ، ويحاول الآن حفظ ماء الوجه بأي انتصار يعوض الخسائر التي تلقاها، وما حدث في 7 أكتوبر يعد أكبر خلل حدث لنظرية الأمن الإسرائيلي.