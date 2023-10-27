محمود مسلم: نتنياهو لديه استعداد أن يضحي بكل شيء حتى يبقى في منصبه

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه استعداد ان يضحي بكل شيء حتى يبقى في منصبه بعد أن تعرض لنكسة أمنية في 7 أكتوبر، فمن أجل نتنياهو يدافع العالم عن إسرائيل ونتنياهو يدافع عن نفسه.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الغاشم بهذا القصف الذي يتنافى مع المقاليد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان يتسبب في مأساة كبيرة، والفترة الماضية كانت الأمور تسير نحو تهدئة ومصر استطاعت أن تُدخل الشاحنات إلى حد بعيد، إلا أنه كالعادة حدث غدر إسرائيلي بدءا بقصف غزة تمهيدا للدخول البري.

واشار إلى أنه يعتقد أن تكلفة الاجتياح البري سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين أو للمنطقة ستكون كبيرة، وهي محاولة لتغيير جغرافيا وتاريخ المنطقة، والجميع يعلم أنه عندما تبدأ الحرب لا أحد يعرف متى تنتهي أو ما ستسفر عنه.

وأكد أن دخول إسرائيل لغزة لن يكون سهلا على جيس الاحتلال الإسرائيلي، ونعلم أن هذه الجيوش تعاني دائما في حرب الشوارع، والفلسطينيين يتدربون جيدا على مثل هذه الحروب وسيستطيعون صد العدوان، ولكن الصواريخ من المؤكد أنها ستؤذي عددا كبيرا من المدنيين.