رعب بعد انقطاع الإنترنت والكهرباء.. مصور فلسطيني يكشف الوضع المأساوي في غزة

هجمات مكثفة من الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائلي، على جميع أنحاء قطاع غزة خلال الدقائق الماضية، وقصف عنيف تزامنا مع بدء الهحوم البري الشامل على القطاع.

حالة من الفزع في غزة بعد انقطاع الانترنت والكهرباء عن القطاع

«حالة من الفزع والرعب»، هكذا وصف المصور الفلسطيني عبد الله العطار، الموجود بالقرب من الأحداث، مؤكدا أن الوضع المأساوي في غزة الآن وهناك انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت على القطاع خلال الدقائق الماضية، تزامنا مع إعلان وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري.

رعب من عدم القدرة على نقل حقيقة الأحداث في غزة بعد انقطاع الارسال والانترنت

وأكد العطار أن الإرسال انقطع بشكل مفاجئ عن معظم الهواتف، ما جعل هناك حالة من الحصار الشامل مع صعوبة نقل حقيقة ما يحدث من مجازر في قطاع غزة.

وواصل: «لا نعرف ماذا سيحدث في الساعات القادمة وهل سنستطيع نقل الأحداث أم لا، ليس لدينا سوى الدعاء».

محاولات عديدة يجريها العطار، الذي يبذل قصارى جهده رغم صعوبة الأوضاع وقطع الإنترنت والاتصال، وكان آخر ما نشره قبل دقائق عبر حسابه: «يارب احميني وأقدر اوصل رسالة شعبي في هذه الأوقات الصعبة، وفي حالة عدم قدرتي على ذلك عبر حسابي على إنستجرام، يمكن متابعة الأخبار لحظة بلحظة عبر قناة التليجرام الخاصة بي».

لم يكتف «العطار» بنشر هذه البوست فقط، إذ طلب من الجميع الدعاء لهم لأن الدقائق المقبلة ستكون الأكثر صعوبة على قطاع غزة: «يا رب كن مع غزة وأهلها، حالة من التوتر لدى المواطنين بعد انقطاع الإرسال والإنترنت بشكل مفاجئ، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، الله يستر من الدقائق القادمة».