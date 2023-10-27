أنطونيو جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون خسائر فادحة غير مسبوقة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، قائلا: «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون خسائر غير مسبوقة، وستشهد غزة مآسي إنسانية ضخمة»، وذلك في بيان تلاه المتحدث باسمه، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال «جوتيريش»: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم.. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا»، مشددًا على أنّ النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملًا، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني.

لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «نظرًا للوضع اليائس والمأسوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات»، وأشار إلى أنه قبل بدء الحرب الحالية في السابع من الشهر الجاري كانت نحو 500 شاحنة تعبر يوميًا إلى غزة.

12 شاحنة دخلت عبر معبر رفح

وأكد «جوتيريش» أن ما معدله 12 شاحنة دخلت في الأيام الأخيرة يوميًا، عبر معبر رفح، في وقت تعاني غزة حالة حصار، والاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى، وطالب بتعديل نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح للسماح بدخول مزيد من الشاحنات.