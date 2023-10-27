أوروبا تبحث تأمين احتياجاتها من الوقود خوفًا من تكرار سيناريو 1973

ناقس مسؤولو الاتحاد الأوروبي تنويع مخزونات النفط، وتشكيل احتياطي من الديزل وزيت الغاز، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد، خوفًا من تكرار واقعة حظر تصدير النفط من الدول العربية في عام 1973، إثر حرب أكتوبر المجيدة.

تقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات في حال أدت الحرب إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات مسئول بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» التي أكد فيها عقد اجتماع اليوم الجمعة بدعوة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، لتقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات في حال أدت الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا.

ونقلت «رويترز» عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه تصريحه «النفط مهم، عدم وجود ما يكفي من الديزل يمكن أن يؤدي إلى إضرابات، لا نريد أن تصطف شاحناتنا للحصول على الديزل»، متسائلا «هل هذه لحظة من عام 1973 أم لا؟».

حضر الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية واتحادات بالقطاع تضم شركات تكرير وموردي وقود ومشغلين للمخازن.