الاتحاد الأوروبي يوافق على عقد مؤتمر لبحث تداعيات القصف على غزة

قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون 6 أشهر، بشأن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية».

وتتولى العاصمة الإسبانية مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، وقال «سانتشيث» في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، كي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة.

الدول الأعضاء اتفقت على الدعوة إلى «هدنة إنسانية»

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، أنه بدلًا من ذلك اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى «هدنة إنسانية» وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء، وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدًا لإحياء حل الدولتين.

وفاة أكثر من 7 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل و 2000 سيدة، إضافة إلى أكثر من 18500 جريحا، كما وصل قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بجميع محافظات قطاع غزة.