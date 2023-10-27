محمود مسلم: التاريخ سيحكم ضد الانتهاكات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن السكرتير العام للأمم المتحدة أصدر تصريحات أشار فيها إلى أن اللحظة الحالية سيحكم عليها التاريخ، لافتا إلى أنه من المؤكد أن التاريخ سيحكم ضد الانتهاكات التاريخية والدعم الأمريكي لهذه المجازر التي استمرت منذ 20 يوما دون إنسانية من بعض الحكومات الغربية وأمريكا.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن الأمن القومي المصري يتعرض طوال الفترة الماضية لتحديات عديدة، ومن المرات القليلة في التاريخ الحديث أن تكون هناك مخاطر على الحدود الجنوبية والغربية والشرقية والشمالية في الوقت ذاته، 4 جبهات ساخنة طوال الوقت، ومع ذلك هناك تجهيز وطورت القوات المسلحة نفسها على مدار 10 سنوات.

وأوضح أن هذا يؤكد أن القيادة السياسية لديها رؤية في الحفاظ على الأمن القومي المصري والحدود المصرية والأراضي المصرية، لكن هذا لا يمنع أن مصر طوال الوقت تدافع عن القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل وفي الحاضر والمستقبل هي أكثر من يتبنى هذه القضية.