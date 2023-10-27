التسلسل الزمني للأحداث منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة الليلة

انقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب «القاهرة الإخبارية» أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، وهي تحذير لبداية مرحلة الاجتياح البري، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» التسلسل الزمني للأحداث منذ بدء الاجتياح البري حتى الآن.

التسلسل الزمني للأحداث منذ بدء الاجتياح البري حتى الآن

07:00 مساءً: إعلان تقارير إسرائيلية بدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة، بحسب «القاهرة الإخبارية».

07:05 مساءً: قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

07:10 مساءً: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة.

07:10: مداهمات مركزة للاحتلال الإسرائيلي في الجزء الشرقي من شمال غزة.

07:30: إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف الكبير الجاري على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

07:30: وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة.

07:40: رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل.

07:45: دعوات للخروج بمسيرات في الضفة والقدس تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والاجتياح البري.

07:50: أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة.

08:00: أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أن غزة سوف يتكبد وابلًا غير مسبوق من المآسي.

08:00: إعلان الجيش الإسرائيلي مشاركة السفن الحربية الإسرائيلية في القصف الحالي على قطاع غزة.

08:05: شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.

08:20: الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن انقطاع الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

08:30: المتحدث باسم جيش الاحتـلال الإسرائيلي أكد أن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، ودعا سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا، مضيفًا أن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا.

08:33: رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل.