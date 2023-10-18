نائب رئيس حزب الوفد: تطور الأحداث في غزة يضع مسؤولية أكبر على قمة السلام 

أبدى النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، استياءه من الممارسات الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، والتي وصلت إلى حد قصف مستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد ومئات المصابين، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدا على موقف مصر الرافض للإجرام الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

تطور الأحداث في غزة يضع مسؤولية أكبر على قمة السلام

وأضاف في بيان صحفي أن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين يضع على قمة القاهرة للسلام مسؤولية أكبر من أجل الخروج بموقف موحد، باعتبارها الفرصة الأخيرة للعالم لوقف هذه الجرائم، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن حرب الإبادة التي تمارسها ضد المدنيين، والتخلي تماما عن أحلامها التوسعية من خلال دفع السكان للنزوح جنوبا والهروب إلى سيناء، مشددا على أن كل مصري ووطنى سيقف بقوة ضد هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن انسحاب مصر من القمة الرباعية التي كان مقررا لها اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطوة مهمة تعكس رفض مصر القاطع للدور الأمريكي الداعم للممارسات الإجرامية ووسياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطنيين العزل، مشددا على ضرورة وجود موقف دولي قوي لوقف آلة الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 5 آلاف فلسطيني في 10 أيام فقط.

تدخل فوري لإدخال المسعادات بشكل آمن

وأكد نائب رئيس حزب الوفد ضرورة وجود تدخل فوري، من أجل إيجاد مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وأن تتوقف إسرائيل فورا عن استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن سكان غزة يعيشون معاناة حقيقية ستنهار أمامها القيم الإنسانية إذا لم يكن هناك تدخل عاجل لوضح حد لهذه الممارسات غير الإنسانية.