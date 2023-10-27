كم مرة حدث الاجتياح البري لغزة؟.. نكسة 2009 تنتظر الاحتلال الإسرائيلي

ليلة مظلمة على قطاع غزة لا صوت يعلو فوق صوت صافرات الإنذار والقنابل التي تهبط كالسيل على البيوت والشوارع تدمرها رأسًا على عقب، هي الحالة التي تسود القطاع الملكوم الذي بدأ غزو الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ ساعات قليلة، وتنفيذ عملية الاجتياح البري لكنه لم يكن الغزو الأول على أهل غزة، فبحسب موقع «العربية».

كم مره حدث الاجتياح البري على غزة؟

بسوادها الحالك ورعبها على الأطفال والنساء لم تكن هذه الليلة هي الأولى من حيث الغزو على قطاع غزة، لكنها الخامسة منذ بداية «طوفان الأقصى» ففي صباح اليوم حدث الغزو الرابع وخلال الأسابيع القليلة الماضية نفذ الجيش الإسرائيلي توغلاً برياً في قطاع غزة، وقبل 14 عامًا كان هناك توغل تكبد فيه جيش الاحتلال الكثير من الخسائر، وهو السبب الذي جعل الاحتلال يؤجل توغل اليوم الذي كان من المنتظر أن يتم منذ اسبوعين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه نفذ هجوما بريًا عبر قوات المشاة والمدرعات ليلة أمس داخل القطاع، كما دخلت القوات إلى غزة ونفذت أنشطة هناك لعدة ساعات، وهاجمت أهدافا تابعة لحركة حماس.

وبعد توغل ليلة أمس بات جيش الاحتلال يتوغل مرارًا داخل غزة، وإن كان بشكل محدود استعدادًا للعملية البرية، لأن أي اجتياح بري لن يكون سهلا للقوات الإسرائيلية غير المعتادة على حرب الشوارع.

حكاية اجتياح سابق لا ينساه جيش الاحتلال

الحرب الدائرة في المنطقة والاجتياح البري الذي ينفذه جيش الإحتلال ببشاعة لم يكن الأول، وبرغم عنفهم يخشون مخاطر العملية البرية، بسبب تاريخهم مع ذلك النوع من العمليات البرية، ففي حرب عام 2009 حدث اجتياح بري لقطاع غزة سبقته 8 أيام من حمم القصف الجوي تمهيد للاجتياح وأطنان من القذائف والقنابل والصواريخ ومدفعيه تضرب غزة على مدار الساعة، لكن كل ذلك لم يمنحهم النصر وبعد ساعات من الاشتباكات عاد جنود جيش الإحتلال وهم مصابين بجروح خطيرة، وحاول الاحتلال السيطرة على الوضع باستدعاء جنود الاحتياط وإرسال جنود آخرين لكن الاشبتاكات الليلة أرهقتهم وخسروا العملية بالتراجع والهروب، بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.