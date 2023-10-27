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الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة بشأن العدوان على غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:44 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الأحداث في غزة

الأحداث في غزة

قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر بعد التصويت، وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعومًا من 42 دولة أخرى.

113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين

وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لبيانات الدول، وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.

وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا، فيما لن يتم احتساب معادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.

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