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مسلم: الموقف المصري هو الأوضح والأكثر صراحة وشرفا في الأزمة الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
09:43 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي محمود مسلم

الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، الذي عبر عن تقديره للأخوة الفلسطينية بالمسيرات والتبرع بالدم والمساعدات، فضلا عن تأييده عدم تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن.

مسلم: الشعب المصري أكثر من دافع عن فلسطين

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن الشعب المصري هو أكثر من دافع عن القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وقدم ما لديه من أرواح وأموال ومواقف، والموقف المصري هو الأوضح والأكثر صراحة وشرفا في هذه الأزمة.

ولفت إلى أن مصر استطاعت ونجحت خلال الأيام الماضية في إدخال أكثر من 50 شاحنة مساعدات، وطوال الوقت تتحدث مصر عن 3 مراحل، أولا: إدخال المساعدات، التي جرت إلى حد ما معقولة، والمرحلة الثانية: التهدئة أو الهدنة، والمرحلة الثالثة: البحث عن حل سلام عادل وشامل، وللأسف الهدنة أو التهدئة لم تتم.

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