اللجنة الدولية للحوار بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية تعرب عن تضامنها مع فلسطين

أعربت لجنة الحوار الدولية بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تضامنها العميق مع الشعب الفلسطيني، ضد الحرب الذي يتعرضون له في فلسطين.

كما صلت اللجنة من أجل السلام والعدالة في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة المنعقد في الأردن في الفترة من 24 – 27 أكتوبر لعام 2023، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، والمطران حسام نعوم، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط إلى إحدى جلسات الاجتماع، وأَطلع اللجنة على الوضع في المنطقة والذي دعي للصلاة من أجل السلام.

وزارت اللجنة كنيسة الفادي الاسقفية بعُمّان، وكان لها فرصة الصلاة والمشاركة مع الخدام الأنجليكان المحليين والكهنة ممثلي الكنائس الشقيقة.

وأعربت اللجنة على التزامها بالوقوف إلى جانب كنائس المنطقة وجيرانها، وتقديم المساندة والعون لهم والصلاة من أجلهم.

واستكمل الاجتماع في المناقشات البنّاءة حول أوجه الشهادة المسيحية المهمة والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة، بالإضافة إلى مراجعة برنامج الحوار السنوات القادمة وتوضيح مستقبل عمل لجنة الحوار، وأكدت اللجنة على إعادة التركيز في المرحلة المقبلة على الطريقة التي تواجه به الكنيسة إيمانها مع التغيرات الحادثة في العالم.