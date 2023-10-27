أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية.

وأضاف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب».

وتابع: «واجب على الأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها».