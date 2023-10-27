«حماة الوطن» بمطروح: الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة لإجبار الفلسطينيين على التهجير

ثَمَّن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة بري، الذي قد ينتج عنه ضحايا كثيرين جداً من المدنيين ويكفي أن هناك أكثر من 7 آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال ويجب أن نضع هذا في عين الاعتبار، بخلاف ما يقرب من 1000 جثة لا تزال موجودة تحت الأنقاض من الضحايا العزل.

حماة الوطن مطروح يندد بالتهجير القسري لغزة

ويندد ويرفض حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، اليوم، بالتهجير القسري للفلسطينيين بعد قصف غزة الشديد واستهداف العزل، والذي يعد تصفية للقضية الفلسطينية وحقهم في العيش على أراضيهم من المحتل الإسرائيلي الذي قتل الأطفال والنساء والأسر والعائلات وهدم المنازل على رؤوس سكانها، والقصف العشوائي للمنازل بدون توقف.

ممارسات إسرائيل تجاه الأقصى

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن ممارسات إسرائيل خلال السنوات الماضية فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الاستيطاني كانت تغذية لحالة الكراهية والغضب التي نحتاج إلى أن نفرغها، وصولا إلى المرحلة الخطيرة بالاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة قد ينتج عنه سقوط ضحايا كثيرين في صفوف المدنيين، بعد التهديد بقطع الاتصالات على القطاع مما ينذر بحدوث مجزرة بحق الشعب الفلسطيني.

التعامل مع التهديدات

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح أنه يجب على المصريين أن يشعروا بالفخر لامتلاكهم القوة القادرة على التعامل مع التهديدات التي تحيط بنا في ظل الظروف الصعبة التى تعيشها المنطقة، وتغير آراء شعوب العالم للمجازر الذي حدثت ولا تزال تحدث والذي انعكس على حكومتهم، التي تتبنى الدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العزل من أهل غزة فلسطين.

حراس بوابة مصر الغربية

وأوضح أننا في محافظة مطروح خلف القيادة السياسية وسنظل حراس مصر من بوابتها الغربية، وسنظل خلف القيادة السياسية من أجل الاصطفاف والوحدة للشعب مع الدولة للعبور من المحن نحو غداً أفضل.