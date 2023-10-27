الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ومستقبل المنطقة.. خبراء يوضحون مخاطر التصعيد

مخاطر جمة سيتعرض لها المجتمع الدولي، حدد تفاصيلها الساسة والخبراء، نذير ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وآخرها الاجتياح البري الذي بدأت تنفيذه، ما خلف وسيخلف آثاراً وخيمة على القطاع بأكمله، وبدأ الاجتياح بالانقطاع الكامل للاتصالات والإنترنت، ثم تلاه قصف جوي عنيف وُصف بأنه الأخطر حتى الآن.

حلقة جديدة من الصراع الإقليمي والدولي

الدكتور أحمد جلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، وصف المخاطر التي يتعرض لها المجتمع الدولي بالـ«كثيرة»، منها: احتمالية دخول المنطقة بأكملها في حلقة جديدة من الصراع الإقليمي والدولي، «هذا الصراع يتميز بأنه أطرافه متعددة ومنخرطة بشكل كبير في الشأن، وتكلفة الحرب كبيرة في حالة استمرارها. انظر فقط إلى كم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي وكيف تحولت الدولة بأكملها إلى حالة الحرب».

ويشدد الدكتور أحمد جلال، في حديثه لـ«الوطن» على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري وأمن سيناء، مؤكدًا على عدم القبول بخطة التهجير من قطاع غزة إلى سيناء، فالحل يكمن في استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حلول تضمن حل القضية الفلسطينية بشروطها العادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

ضرورة السماع لصوت الحق

«العنف لا يولد إلا العنف والمزيد من الاحتقان السياسي».. بهذه الكلمات وصف أستاذ العلوم السياسية تطور الأمور في قطاع غزة وما تنفذه إسرائيل من عمليات عسكرية وإبادة جماعية، مشدداً على ضرورة السماع لصوت الحق بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، حيث لن تسمح مصر كما قال وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تحل القضية الفلسطينية على حساب مصر ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية: «وهنا أؤكد على محورية ومركزية الدور المصري في المرحلة الراهنة والمستقبلية».

اتساع رقعة الصراع

ويفسر محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع الدولي حال استمرار الصراع في غزة، قائلاً: «استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة واستمرار العدوان العنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد بشكل حقيقي باتساع رقعة الصراع وتمدد التصعيد إلى مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط بما يهدد الأمن الإقليمي بوجه عام وهو ما ستصل آثاره إلى مناطق أخرى لاسيّما إذا ما تطور الأمر إلى حرب إقليمية شاملة بمشاركة أطراف أخرى».

وأضاف لـ«الوطن»: «وهو الأمر الذي بدأت آثاره في الظهور من خلال استهداف القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق ورد الولايات المتحدة باستهداف بعض المواقع الإيرانية داخل سوريا»، فضلاً عن خطر آخر قد يتعرض له المجتمع الدولي جراء استمرار الصراع وهو الخطر الإرهابي؛ إذ تقدم التنظيمات الإرهابية على تنفيذ هجمات إرهابية سواء هجمات منظمة أو هجمات ذئاب منفردة في الدول الداعمة لإسرائيل.