مندوب فلسطين: الجمعية العامة للأمم المتحدة هي البيت الأوسع المدافع عن العدل

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة التي صوتت بـ120 صوتًا لصالح المشروع العربي، وضده فقط 14 صوتًا، تؤكد أن الجمعية العامة هي البيت الأوسع الذي يدافع عن الحق والعدل والإنسانية في نفس الوقت.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة، قائلًا «المشروع العربي في جوهره من البداية ونحن نقول نريد وقت العدوان، ووقف إطلاق النار فورًا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورًا، ونريد وقف الترحيل القصري فورًا».