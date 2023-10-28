كيف تفاعل الفنانون مع الاجتياح البري لقطاع غزة؟.. دعوات ودموع ورجاء

علق عدد كبير من الفنانين على ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في قطاع غزة، وذلك بعد الاجتياح البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقطع الإنترنت والاتصالات عن كامل مناطق القطاع.

وتسابق النجوم العرب والمصريين في التعقيب على الأحداث، ومن بينهم مكسيم خليل وكتب: «غزة الآن خارج التغطية.. أخبروا العالم أن هناك بقعة على هذه الأرض تباد.. أخبروا العالم أن شعبا فلسطينيا يحرق بصمت.. لا تدعو الخبر يعبر هكذا.. انشرو انشرو.. غزة مقطوعة عن عالمها الخارجي.. مبتورة عن وطنها.. لا تتوقفوا ولا تيأسوا.. انشرو وأخبرو أولادكم وأحفادكم الحقيقة.. بعيدا عن أصحاب العقول المغسولة. نحن أبناء هذا الجيل من سينقل وقائع المحارق التي عاشتها شعوبنا.. نحن من سيفضح كذب التاريخ الذي يكتبه القتلة.. كل القتلة.. من قتلة الانسان.. مرورا بقتلة الكلمة والحرية والفكر والشجاعة وصولا إلى قتلة الأمل.. حمى الله الشعوب المخذولة منكم.. ياقتلة الأمل. تبا للظلم.. تبا للخلاص الفردي».

أحمد السقا يدعم أهل عزة

وكتب أحمد السقا: «اللهُم كُن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا. اللهم اجعل لأهل غزة».

وكتبت كارول سماحة، رسالة بالإنجليزية كتبت بها: «هذا خطيرجميع مستخدمي X من غزة غير متصلين بالإنترنت. لا يوجد رد على الواتس اب توقفت قنوات التلجرام. المكالمات الدولية لا تعمل.لا يوجد إنترنت في غزة لقد قطعوا الإنترنت والاتصالات الخلوية إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة».

وكتبت بسمة: «فين الانسانية!! اللي بيحصل ده ولا مجازر العصور الظلامية في اقسى حالاتها».

دعاء من ريهام حجاج

وكتبت ريهام حجاج: «‏اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض اللهم إنا نستودعك غزة وأرضها وجوها وبحرها ومجاهــديها ومرابطيها فأحفظهم بحفظك وأنت خير الحافظين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم».

وكتبت نادين نسيب نجيم: «اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات وقصف جوي و بري و بحري السماء تمطر نار و صواريخ أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير».

اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!

لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ !



أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !… — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 27, 2023

وكتب أحمد سعد: «فلسطين بتنهار يا رتني وسطيهم»، وشارك أيضا كل من دنيا سمير غانم، عاصي الحلاني، ريهام عبد الغفور، أميرة أديب، عمرو وهبة، حمدي المرغني، شجران مرتجي.

وطالب عدد من الفنانين إمداد غزة بالإنترنت الفضائي ومن بينهم بهاء سلطان، أكرم حسني، حنان مطاوع، ميريهان حسين، محمد عساف.