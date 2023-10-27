حسين عبدالغني: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا هي الأسوأ على الصحفيين في غزة

قال الإعلامي حسين عبدالغني، إن اليونسكو تصف الحرب في غزة بأنها أسوأ حرب فيما يتعلق بالصحفيين، ولا سيما استهداف عائلة الصحفي وائل الدحدوح، والذي كان يغطي منذ 2004 كل عمليات الاغتيال والقصف والقتل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة، وبالتالي كان المطلوب طمس الحقيقة.

تحول أردوغان في حرب غزة

وأضاف «عبدالغني» خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان يكتب لإحدى المؤسسات الإعلامية يوم 5 أكتوبر مقالا عنوانه: «أردوغان الذي دار حول نفسه دورة كاملة»، حيث كان سيرصد فيه كيف تحول أردوغان الذي كان له صوت عال في القضية الفلسطينية السنوات الماضية، ليعود مجددا إلى أن يكون جزء من الحظيرة الأطلسية وصديق لنتنياهو.

ضغوط الشارع التركي

وتابع: «جاءت عملية طوفان الأقصى لترد، وتحت الضغوط التي مارسها أعضاء مجلس النواب والشارع التركي، عاد أردوغان ليقول خطابا عما يحدث في غزة».

وأكد أن ما فعله طوفان الاقصى على المستوى الإقليمي بالغ الأهمية، وهذا المشروع الذي كان يتم لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق تطبيع لا علاقة له بالقضية الفلسطينية كان سيتم على حساب أدوار إقليمية تمارس أدوار قيادية مثل مصر.