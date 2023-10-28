عاجل.. خطر غير مسبوق.. «العفو الدولية» تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعلنت منظمة العفو الدولية أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابعت أن المدنيين في غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية.

قصف كبير على غزة

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.