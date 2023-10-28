أرسلتها أمريكا لإسرائيل في حربها على غزة.. ما هي صواريخ «تامير» المدمرة؟

صراع بدأ منذ السابع من أكتوبر، بعملية طوفان الأقصى، تبعه هجمات وحشية من إسرائيل لقطاع غزة وقصف لا يتوقف نتج عنه الاف الضحايا، وهو ما تزامن مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعمها لإسرائيل عسكريا وسياسيا.

وأعلنت أمريكا، تقديم مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك صاروخ «تامير» الاعتراضي أميركي الصنع.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل عن صواريخ تامير التي أرسلتها أمريكا إلى إسرائيل، التي تعد عنصرا أساسيا في نظام «القبة الحديدية» الدفاعي الإسرائيلي، وفق تقرير نشرته «نيوزويك».

صواريخ «تامير» أُرسلت إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر

تُصنع صواريخ «تامير» بواسطة شركة RTX ومقرها الولايات المتحدة، والمعروفة سابقا باسم Raytheon، بالشراكة مع شركة Rafael Advanced Defense Systems الإسرائيلية.

وتُستخدم الصواريخ، التي تم إرسالها من أمريكا، كجزء من نظام «القبة الحديدية» المتنقل لاعتراض وتدمير الهجمات الجوية القادمة التي يتم اكتشافها عبر الرادار في إسرائيل. وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي 40 ألف دولار.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية تابعة للبحرية وحاملات طائرات وآلاف القوات والطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية، بهدف مساعدة إسرائيل في التخطيط والعمليات الاستخباراتية.