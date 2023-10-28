الصحفيون الفلسطينيون يستغيثون بعد انقطاع الإنترنت بغزة: «بنموت في الشوارع»

أوقات مأساوية يعيشها أهالي غزة بعد الهجوم العنيف لقوات الاحتلال الإسرئيلي لها خلال الساعات الماضية، فضلا عن انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت بالكامل.

صعوبة كبيرة يواجهها أهالي غزة، خاصة المراسلون والصحفيون، وربما تكون الساعات المقبلة غير مبشرة بالمرة، لعدم قدرتهم على إيصال أصواتهم، ونقل الصورة كاملة إلى الوطن العربي والعالم أجمع.

إغاثة الصحفيون الفلسطينين

استغاثات عدة وجهها المراسلون عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين الكارثة التي تمر بها غزة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرئيلي عليها بغارات قوية خلال الساعات الماضية ربما تكون الأعنف منذ بدء العدوان، حيث قال المراسل التلفزيوني وائل الدحدوح إن غزة في خطر: «الوضع خطير جدا يا عالم بنموت في الشوارع».

لم يكن المراسل التلفزيوني وائل الدحدوح فقط الذي وثق اللحظات والوضع الذي يمر بها قطاع غزة، ولكن دوّن أيضا الصحفي حسن أصليح عبد حسابه الشخصي قائلا: «يا عالم غزة تقصف كل دقيقة.. غزة في وضع صعب جدا.. الوضع خطير جدا يا عالم».

ووجه الصحفي محمد عوض رسالة قوية في مقطع فيديو نشره تلفزيون فلسطين عن الأوضاع في غزة قائلا: «إحنا بنمر في ظرف صعب جدا لايمكن لأحد تخيله ولم يمر على تاريخ الصراع الفلسطيني على الإطلاق نعد الدقائق ونعد اللحظات والثواني لاندري اين سوف نصل خلال الأوقاق القادمة».

عبر الصحفي ياسر قديح عن اللحظات الصعبة التي مرت بها غزة بعد انقطاع الانترنت ليجد صعوبة في مواصلة عمله ونقل صورة حية للأوضاع الراهنة في الوقت الحالي: «محدش عارف يشتغل، ومفيش اتصال للتواصل مع العالم»، بحسب ما رواه في حديثه السابق لـ«الوطن».

أما الصحفي مجدي فتحي كشف عن الوضع في غزة بكلمات مؤثرة قائلا: «انقطع الإنترنت والاتصال عن غزة، نحن منعزلون عن العالم، قصف عنيف على غزة، لا يستطيع الناس الوصول إلى سيارات الإسعاف».

التعاطف مع أحداث غزة

وتعاطف الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأحداث الصعبة التي تمر بها غزة خاصة بعد القصف المكثف التي تعرضت له من قبل طائرات قوات الاحتلال الإسرئيلي لتتحول صحفات مواقع التواصل إلى اللون الأسود تضامنا مع غزة.