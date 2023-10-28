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وزير الأوقاف في رسالة شديدة اللهجة للغرب بشأن غزة: «ألم يؤلمكم ضميركم الإنساني»

كتب:

رؤى ممدوح
01:35 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة

الدكتور محمد مختار جمعة

وجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطابا شديد اللهجة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، حول ما يشهده قطاع غزة في تلك اللحظات من قطع للكهرباء وشبكات الاتصال والانترنت، تزامنا مع قصف كثيف وغارات جوية عنيفة.

وزير الأوقاف للغرب: ألم يؤلمكم ضميركم الإنساني

وقال وزير الأوقاف لتلك المؤسسات متسائلا: «ألم يؤلم ضميركم الإنساني لما يحدث لأطفال فلسطين، أليسوا أطفالا لهم حق الحياة كسائر أطفال العالم».

والجدير بالذكر أنه انقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت، والكهرباء، عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

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