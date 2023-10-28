منظمة حقوقية: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء «فظائع جماعية»

حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من دولة الاحتلال قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت المسؤولة في هذه المنظمة الدولية «ديبورا براون»، في بيان، صدر اليوم السبت، إن انقطاع المعلومات قد يكون بمثابة «غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان».

منظمة العفو الدولية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن «انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات».

بدورها، تحدثت خدمة «نت بلوكس»، المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن انهيار الاتصال في قطاع غزة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.

العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في «أوتشا» لين هاستينجزز، إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات «لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات».

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع X (تويتر سابقا) أنه «فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت».

وأضاف الهلال الأحمر أن هذا «يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين» في ظل استمرار الغارات، مبديا قلقه العميق حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك حيال سلامة موظفيه.