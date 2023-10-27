أونروا: 629 ألف مواطن في غزة نزحوا إلى 150 مركز إيواء جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني إلى 150 مركز إيواء، تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ21 على التوالي، بحسب ما نشرته وكالة الأبناء الفلسطينية «وفا».

وقالت «الأونروا» في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء.

39 موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي

وأوضحت أن 39 موظفًا تابعًا للأونروا، استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.