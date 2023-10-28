أحمد السقا بعد حصار غزة وقطع الاتصال عنهم: «أنقذوا فلسطين»
كتب:
بسمة شطا
08:46 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
أحمد السقا
تفاعل الكثير من الفنانين مع ماحدث ليلة أمس في قطاع غزة، بعد حصارهم وقطع الاتصالات عنهم، وارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الجرائم، وكان من بينهم الفنان أحمد السقا.
أحمد السقا يدعم أهل غزة
حرص الفنان أحمد السقا، على كتابة تدوينتين عبر صفحته الخاصة على «تويتر»، استشهد فى الأولى بأية قرأنية فقال «وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ».
وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ— Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 28, 2023
#starlinkforgaza
أما التدوينة الثانية فقال فيها الفنان أحمد السقا: «ليلة الأحزاب انقطعت الأخبار.. فأرسل النّبي -صلى الله عليه وسلم- حذيفة ليأتيه بالخبر.. تلك اللّيلة كانت الفارقة في نصر المؤمنين.. اللهم خبر حذيفة.. أنقذوا فلسطين».
ليلة الأحزاب انقطعت الأخبار..— Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 28, 2023
فأرسل النّبي -صلى الله عليه وسلم- حذيفة ليأتيه بالخبر..
تلك اللّيلة كانت الفارقة في نصر المؤمنين..
اللهم خبر حذيفة..#انقذوا_فلسطين