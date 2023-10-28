أحمد السقا بعد حصار غزة وقطع الاتصال عنهم: «أنقذوا فلسطين»

تفاعل الكثير من الفنانين مع ماحدث ليلة أمس في قطاع غزة، بعد حصارهم وقطع الاتصالات عنهم، وارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الجرائم، وكان من بينهم الفنان أحمد السقا.

أحمد السقا يدعم أهل غزة

حرص الفنان أحمد السقا، على كتابة تدوينتين عبر صفحته الخاصة على «تويتر»، استشهد فى الأولى بأية قرأنية فقال «وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ».

أما التدوينة الثانية فقال فيها الفنان أحمد السقا: «ليلة الأحزاب انقطعت الأخبار.. فأرسل النّبي -صلى الله عليه وسلم- حذيفة ليأتيه بالخبر.. تلك اللّيلة كانت الفارقة في نصر المؤمنين.. اللهم خبر حذيفة.. أنقذوا فلسطين».