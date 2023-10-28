جامعة القاهرة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس

تشارك جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «ضد التيار»، اليوم السبت، بمقر النادي المصري للتجديف بالدقي، بمشاركة لاعبي التجديف بنادي جامعة القاهرة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف، والاتحاد المصري للشراع، واتحاد الشرطة الرياضي.

مشاركة جامعة القاهرة

تأتي مشاركة جامعة القاهرة في اليوم العالمي للهوسبيس، بهدف التأكيد على دور الجامعة في دعم مرضى السرطان، ممن لا تسمح قدراتهم المالية على تحمل تكاليف المرض وهم في أيامهم الأخيرة، وبهدف الحفاظ على كرامة المرضى وأسرهم، والعمل على تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية لهم في المراحل المتأخرة ولأسرهم، عن طريق تقديم كل أنواع الرعاية الطبية والتمريضية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي.

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهوسيبس

من المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهوسيبس، بعرض مائي للاعبي التجديف والشراع، يعقبها إفطار جماعي ثم كلمة يلقيها رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وكلمة رئيس الاتحاد المصرى للشراع، وكلمة مدير عام هوسبيس مصر، كما سيجري تكريم جامعة القاهرة والأندية المشاركة وتوزيع هدايا تذكارية على اللاعبين المشاركين.