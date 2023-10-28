«الدفاع الروسية»: اعتراض 6 مسيرات أوكرانية أعلى منطقتي أوريول وتولا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، اعتراض قوات الدفاع الجوي، 4 طائرات دون طيار «مسيرات» أوكرانية فوق منطقة أوريول واثنتين فوق تولا، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية في نبأ عاجل، دون أن تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلقت القوات الأوكرانية، 5 صواريخ من راجمة صواريخ أم 270 على «دونيتسك» جنوب شرق البلاد.

واليوم السبت، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لضربة على مواقع لجنود أوكران، أطلقوا النار على المقاتلين الروس في اتجاه أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، باستخدام طائرة مسيرة انتحارية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنَّ جميع الحلفاء، يعترفون بأنه لا يمكن لـ«كييف» الانضمام إلى التكتل العسكري في المرحلة الراهنة، مشيرا على لسان رئيسة إدارة السياسة النووية في الحلف جيسيكا كوكس في كلمة ألقتها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى ضرورة القيام بعمل كبير في العلاقات بين الطرفين.

صحيفة بولندية: «كراب» لديها دروع عادية يمكن اختراقها

وفي بولندا، كشف الإعلام المحلي عن مشكلة خطيرة واجهت المدافع الذاتية الدفع «كراب» التي سلمتها «وارسو» إلى الجيش الأوكراني، وقالت صحيفة «إنتريا» في مقال، أن المسيرة «لانتسيت» الروسية، دمرت عددا كبيرا من مدافع «كراب» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنبءا «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الصحيفة البولندية، إلى أن المدافع الذاتية الدفع «كراب» لديها دروع عادية يمكن اختراقها بسهولة بواسطة المسيرات الروسية.