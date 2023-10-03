قصف أوكراني على دونيتسك.. 25 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرقي البلاد، بمنطقة دونباس، 28 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام 103 طلقات ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و 155 ملم، بما فيها رؤوس حربية عنقودية.

ووردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.

وفي وقت سابق، أحبطت القوات الروسية، جميع الهجمات الأوكرانية، وأشارت وزارة الدفاع، إلى القضاء على المئات، وإسقاط 45 مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

تدمير ذخائر «لانسيت» الروسية المسيرة على خط المواجهة

كما أظهر فيديو، تدمير ذخائر «لانسيت» الروسية المسيرة على خط المواجهة، ناقلة جند أوكرانية مدرعة من طراز «سترايكر» أمريكية الصنع، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن تدمير الناقلة دفع المركبات والمدرعات الأخرى في المنطقة إلى الهروب.

وفي صربيا، قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، إن انضمام «بلجراد»، إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية بالنسبة له، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في معرض حديثه عن المفاوضات مع كوسوفو، إن بلاده كانت شريكا بناءً في الحوار وقدمت تنازلات، بينما قام الجانب الآخر بتطهير عرقي تدريجي، على حد زعمه.

وأشار فوتشيتش، إلى أن وجود شيئا أدركه الجميع في «الاتحاد الأوروبي» بالفعل، وهو أن كوسوفو، ليست مستعدة لإنشاء مجتمع من المجتمعات الصربية، وأضاف الرئيس الصربي، أن هذه هي العقبة الأكبر.