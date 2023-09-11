حلف الناتو يجري تدريبات عسكرية حساسة في بحر البلطيق.. والسويد تشارك بقوة

قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يجري تدريبات عسكرية حساسة في بحر البلطيق بمشاركة أكثر من 30 سفينة حربية وغواصة إضافة إلى عدد من الطائرات وأكثر من 3200 جندي وضابط.

المناورات حساسة لأن السويد تشارك فيها

وأضاف عطا الله أنّ هذه المناورات حساسة لأن السويد تشارك بقوة في التدريبات، حيث يستخدم المتدربون أنظمة وأجيالا جديدة من الاتصالات تجعلهم يحققون الفوز في معركة الألغام البحرية والوصول إلى البر والسيطرة على الأماكن وتجهيز هذه الأماكن لاستلامها من أطراف أخرى، لأن هناك قوات برمائية تشارك في هذه التدريبات الحساسة.

الهدف من التدريبات إرسال رسالة واضحة إلى موسكو

وتابع أن الهدف من هذه التدريبات كما يقول حلف شمال الأطلسي إرسال رسالة واضحة إلى موسكو مفادها أن الناتو جاهز للقتال، مشددًا على أن الناتو يتحول إلى حد بعيد نحو أن يصبح قوة ردع إلى أن يصبح قوة قتالية جاهزة، وهناك إصرار من الحلف بأن تصبح قوة التدخل السريع لديه أكثر من 300 ألف جندي.