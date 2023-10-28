البحر الأحمر تستقبل أمطار اليوم بإعلان حالة الطوارئ.. تصل إلى حد السيول

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة الطوارىء، استعدادا لسقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وتصل إلى حد السيول على الطرق والمناطق الجبلية.

طوارئ في محافظة البحر الأحمر

وناشدت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور وبالسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق المبللة.

سقوط أمطار على البحر الأحمر

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، جاهزية أجهزة البحر الأحمر لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة والتي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق السريعة والمناطق الجبيلة جنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى تشكيل لجان من رؤساء المدن، والتشديد على مراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية ومتابعة الأحوال الجوية على مدار اليوم، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

وذكر، أن الدولة نفذت عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول، والتي تكلفت ملايين الجنيهات، منها مشروعات السدود والبرابخ والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه والقنوات في مدن البحر الأحمر.