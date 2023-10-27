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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
01:51 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
ميناء نويبع - صورة أرشيفية

ميناء نويبع - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و86 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 349 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 381 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس، بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و210 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1082 راكبا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.