نائب محافظ البحر الأحمر: جهود جامعة الأزهر العلمية تسهم في التنمية

أشاد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بجهود جامعة الأزهر العلمية التي تسهم بشكل كبير في منظومة التنمية الشاملة في جمهورية مصر العربية.

افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يقام في مدينة الغردقة.

ورحب سليمان بالحضور جميعًا من داخل مصر وخارجها ناقلًا تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لهم جميعا وأمانيه للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.

تكريم القامات العلمية

وأشار «سليمان» إلى أنَّ المؤتمرات العلمية المتنوعة التي تنظمها كليات جامعة الأزهر ويشارك فيها عديد من العلماء في جميع المجالات من شأنها أن تسهم في تقدم الوطن والنهوض به، وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة من داخل مصر وخارجها.