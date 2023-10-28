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أسعار الأسمنت اليوم 28-10-2023 في مصر.. الطن تراجع 120 جنيها

كتب:

محمد سيف
09:15 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
أسعار الأسمنت - أرشيفية

أسعار الأسمنت - أرشيفية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم السبت 28-10-2023، والتي سجلت تراجعًا نحو 120 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الأسمنت اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-10-2023 في المصانع والشركات وتفاوت الأسعار بحسب نوع الأسمنت فهناك عدد كبير من الأنواع وتتعدد الاستخدامات منها ما يستخدم في أعمال الخرسانة ومنها خاص بأعمال التشطيب.

أسعار الأسمنت للمستهلك كالتالي.

- سعر طن الأسمنت المعلم    1950 جنيهًا

- سعر الاسمنت السهم      1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت الفهد 1910 جنيهات

- سعر الأسمنت وادي النيل  1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المسلح       2070 جنيهًا

- سعرالجنوب الوادي      1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المخصوص      2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويس      2030 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويدي    2300 جنيه

-سعرالأسمنت العسكري    1900 جنيه

- سعرالأسمنت النصر     2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت سيناء 42.5    1920 جنيهًا

- سعرالأسمنت حلوان        2000 جنيه

- سعرالالعسكري بني سويف   1960 جنيهًا

- سعرالأسمنت المنيا 2000 جنيه

- سعرالأسمنت المهندس     2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت تايتان       1950 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصري    1940 جنيهًا

- سعرالأسمنت الممتاز       1970 جنيهًا

- سعرالأسمنت التعمير       2000 جنيه

- سعرالأسمنت الصعيد       2070 جنيهً

- سعرالأسمنت أسيوط        2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصريين  2050 جنيهًا

- سعرالأسمنت العامرية عادة       2090 جنيهًا

- سعرالأسمنت البرج         2090 جنيهَا

- سعرالأسمنت الماكس       2100 جنيه

 - سعرالأسمنت النهضة       2180 جنيهًا

- سعرالأسمنت أسوان        2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت السد العالي 2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت قنا    2170 جنيهًا

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