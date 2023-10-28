أسعار الأسمنت اليوم 28-10-2023 في مصر.. الطن تراجع 120 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم السبت 28-10-2023، والتي سجلت تراجعًا نحو 120 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الأسمنت اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-10-2023 في المصانع والشركات وتفاوت الأسعار بحسب نوع الأسمنت فهناك عدد كبير من الأنواع وتتعدد الاستخدامات منها ما يستخدم في أعمال الخرسانة ومنها خاص بأعمال التشطيب.

أسعار الأسمنت للمستهلك كالتالي.

- سعر طن الأسمنت المعلم 1950 جنيهًا

- سعر الاسمنت السهم 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت الفهد 1910 جنيهات

- سعر الأسمنت وادي النيل 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المسلح 2070 جنيهًا

- سعرالجنوب الوادي 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المخصوص 2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويس 2030 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويدي 2300 جنيه

-سعرالأسمنت العسكري 1900 جنيه

- سعرالأسمنت النصر 2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت سيناء 42.5 1920 جنيهًا

- سعرالأسمنت حلوان 2000 جنيه

- سعرالالعسكري بني سويف 1960 جنيهًا

- سعرالأسمنت المنيا 2000 جنيه

- سعرالأسمنت المهندس 2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت تايتان 1950 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصري 1940 جنيهًا

- سعرالأسمنت الممتاز 1970 جنيهًا

- سعرالأسمنت التعمير 2000 جنيه

- سعرالأسمنت الصعيد 2070 جنيهً

- سعرالأسمنت أسيوط 2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصريين 2050 جنيهًا

- سعرالأسمنت العامرية عادة 2090 جنيهًا

- سعرالأسمنت البرج 2090 جنيهَا

- سعرالأسمنت الماكس 2100 جنيه

- سعرالأسمنت النهضة 2180 جنيهًا

- سعرالأسمنت أسوان 2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت السد العالي 2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت قنا 2170 جنيهًا