أسعار الأسمنت اليوم 28-10-2023 في مصر.. الطن تراجع 120 جنيها
كتب:
محمد سيف
09:15 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
أسعار الأسمنت - أرشيفية
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم السبت 28-10-2023، والتي سجلت تراجعًا نحو 120 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
أسعار الأسمنت اليوم
«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-10-2023 في المصانع والشركات وتفاوت الأسعار بحسب نوع الأسمنت فهناك عدد كبير من الأنواع وتتعدد الاستخدامات منها ما يستخدم في أعمال الخرسانة ومنها خاص بأعمال التشطيب.
أسعار الأسمنت للمستهلك كالتالي.
- سعر طن الأسمنت المعلم 1950 جنيهًا
- سعر الاسمنت السهم 1920 جنيهًا
- سعر الأسمنت الفهد 1910 جنيهات
- سعر الأسمنت وادي النيل 1920 جنيهًا
- سعر الأسمنت المسلح 2070 جنيهًا
- سعرالجنوب الوادي 1920 جنيهًا
- سعر الأسمنت المخصوص 2020 جنيهًا
- سعرالأسمنت السويس 2030 جنيهًا
- سعرالأسمنت السويدي 2300 جنيه
-سعرالأسمنت العسكري 1900 جنيه
- سعرالأسمنت النصر 2020 جنيهًا
- سعرالأسمنت سيناء 42.5 1920 جنيهًا
- سعرالأسمنت حلوان 2000 جنيه
- سعرالالعسكري بني سويف 1960 جنيهًا
- سعرالأسمنت المنيا 2000 جنيه
- سعرالأسمنت المهندس 2070 جنيهًا
- سعرالأسمنت تايتان 1950 جنيهًا
- سعرالأسمنت المصري 1940 جنيهًا
- سعرالأسمنت الممتاز 1970 جنيهًا
- سعرالأسمنت التعمير 2000 جنيه
- سعرالأسمنت الصعيد 2070 جنيهً
- سعرالأسمنت أسيوط 2070 جنيهًا
- سعرالأسمنت المصريين 2050 جنيهًا
- سعرالأسمنت العامرية عادة 2090 جنيهًا
- سعرالأسمنت البرج 2090 جنيهَا
- سعرالأسمنت الماكس 2100 جنيه
- سعرالأسمنت النهضة 2180 جنيهًا
- سعرالأسمنت أسوان 2150 جنيهًا
- سعرالأسمنت السد العالي 2150 جنيهًا
- سعرالأسمنت قنا 2170 جنيهًا