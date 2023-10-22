انطلاق فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط

انطلقت اليوم الأحد فعاليات حفظ مسابقة القرآن الكريم كاملاً لطلاب كليات الأزهر بأسيوط، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة برئاسة محمد حسين أبو العلا، مدير الإدارة، وبالتعاون مع رعاية الشباب بكلية الشريعة والقانون برئاسة هاني درويش، خلال الفترة من 22 - 29 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون.

تحفيز الطلاب على حفظ القرآن الكريم

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أن هذه المسابقات تأتي تحفيزا لطلاب وطالبات كليات الفرع للمنافسة في حفظ كتاب الله وإتقانه وتنمية الوعي الديني، وهو ما يسهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والروحانية لدى الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أهمية تحقيق روح المنافسة الشريفة لديهم.

وتولى تحكيم المسابقات في كليات البنين مجموعة من الأساتذة المتميزين وهم الدكتور محمد جاد المولى والدكتور عبدالمنعم حمودة والدكتور مصطفى فرغلي أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وتولى تحكيم المسابقات في كليات البنات مجموعة من الأساتذة المتميزين وهم الدكتور ياسر عبد الهادي عبد الحكيم والدكتور مصطفى عبد الجواد أحمد والدكتور كمال أحمد محمد زين أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط.