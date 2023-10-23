رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة الأزهر تنظم معرضا للكتاب بتخفيضات كبيرة للطلاب غدا

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
03:38 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر

تنظم جامعة الأزهر، معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعملية التعليمية.

تعاون جامعة الأزهر مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

وأوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أنّ المعرض يُقام بالمكتبة المركزية للجامعة داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، مشيرًا إلى أنّ المعرض يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من الغد حتى الأحد 5 نوفمبر المقبل.

رفع المستوى العلمي والثقافي للطلاب

وأكد رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على عقد هذه المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة، بهدف تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي والثقافي على مدار العام الدراسي، مضيفًا أنّ رؤية الجامعة تتضمن التوسع في تنظيم تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة بمختلف كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية بنات

انطلاق فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط

رئيس جامعة الأزهر يلتقي طلاب طنطا ويحثهم على الجد والاجتهاد

جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة لدعم الشعب الفلسطيني

مسيرة في جامعة الأزهر بأسيوط للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر يقود مظاهرة للتضامن مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي

نقيب أطباء مصر: أفخر بتخرجي من جامعة الأزهر قلعة الوسطية والاعتدال

«جودة التعليم» يكرّم عمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد في جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأساتذة الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء

تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام الحركة في نفق الأزهر وسيولة بـ«جامعة الدول»
بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح