جامعة الأزهر تنظم معرضا للكتاب بتخفيضات كبيرة للطلاب غدا

تنظم جامعة الأزهر، معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعملية التعليمية.

تعاون جامعة الأزهر مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

وأوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أنّ المعرض يُقام بالمكتبة المركزية للجامعة داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، مشيرًا إلى أنّ المعرض يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من الغد حتى الأحد 5 نوفمبر المقبل.

رفع المستوى العلمي والثقافي للطلاب

وأكد رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على عقد هذه المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة، بهدف تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي والثقافي على مدار العام الدراسي، مضيفًا أنّ رؤية الجامعة تتضمن التوسع في تنظيم تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة بمختلف كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.