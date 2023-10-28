«الأعلى للجامعات» يناقش الاستعدادات لـ«الميدتيرم» بالإسكندرية اليوم

يرأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، المقرر عقده في رحاب جامعة الإسكندرية اليوم، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة وعدد من القيادات ومحافظ الإسكندرية.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس من المقرر أن يناقش عددا من الموضوعات في اجتماعه الدوري، أبرزها انتظام العملية التعليمية في الكليات المختلفة للتيرم الأول، وكذلك الاستعدادات لامتحانات الميدتيرم والتاكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والتأكيد على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى أن كل نتائج وتفاصيل اجتماع المجلس، سيجري الكشف عنها في وقت لاحق بعد الانتهاء من الاجتماع.

وأوضحت المصادر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيشهد قبل انعقاد المجلس عدد من الافتتاحات في رحاب جامعة الإسكندرية، بجانب تفقده جامعة الإسكندرية الأهلية وعدد من المشروعات.