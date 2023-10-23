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استثناءات تحويل الطلاب المستجدين بين الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل

كتب:

أحمد أبوضيف
03:15 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك استثناءات في تحويل الطلاب المستجدين بين الجامعات المصرية، موضحاً أنّ هناك حالات يجوز فيها التحويل بين الجامعات للطلاب المستجدين، إذ يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل بين الجامعات الحكومية 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن التحويل يكون أيضا بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها، أو يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أو يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقاً للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

و في السياق ذاته، تنتظم الكليات بمختلف المحافظات في أعمال الفصل الدراسي الأول 2023  وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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مصادر: مقترح بجواز التحويل ما بين الجامعات الخاصة والأهلية ولكن بشروط
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.