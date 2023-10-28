«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى في القاهرة 31

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الأيام الماضية شهدت امتداد المرتفع الجوي المتسبب في سطوع الشمس، وسيستمر لأيام أخرى على المناطق الشمالية، لتصل درجات الحرارة إلى معدلات أعلى من الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تصل إلى 31 درجة مئوية، ليستمر معنا الطقس الخريفي المائل إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في الصعيد وسيناء

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أنَّ المناطق الموجودة في سيناء ستشهد طقساً حاراً، وكذلك شمال الصعيد، فيما سيشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار، لتصل درجات الحرارة العليا في كل من «الأقصر» و«أسوان» إلى 39 درجة مئوية.