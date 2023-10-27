«الأرصاد»: تغير مفاجئ في الطقس وسقوط أمطار رعدية على بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون غطاء سحابي اليوم يؤثر على معظم أنحاء البلاد، يحجب أشعة الشمس نسبيًا، ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس، كما تتكون السحب المنخفضة ويصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة على مدينتي حلايب وشلاتين تمتد إلى أقصي جنوب البلاد وتكون خفيفة الشدة.

سيول وأمطار رعدية شديدة تضرب عددا من المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة رعدية بنسبة 60% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس

وأصافت هيئة الارصاد الجوية في بيانها، أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لديف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تضرب البلاد، إذ تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.