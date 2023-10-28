الهلال الأحمر المصري يعقد مؤتمرا بشأن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، بشأن استمرار تنسيق المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بفلسطين.

جمعية الهلال الأحمر المصري ومباحثات دخول المساعدات

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنَّه يعقد المؤتمر عقب المباحثات التي تجرى بهذا الشأن بالقاهرة مع ممثلي الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، الكائن بشارع عبدالرزاق السنهوري المتفرع من شارع مكرم عبيد بالحي السابع في مدينة نصر، بجوار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

مصر مستمرة في تنسيق دخول المساعدات لأهالي غزة

وقال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنَّ الجمعية مستمرة بشكل دائم ومستمر في تنسيق دخول المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية والدوائية إلى أهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، وهذا جراء الأحداث التي يرونها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.