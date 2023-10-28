وصول مساعدات إنسانية جديدة إلى العريش لدعم أهالي غزة

وصلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش، تمهيدا لتسليمها إلى فرع الهلال الأحمر المصري، ضمن قائمة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

قوافل مساعدات جديدة شمال سيناء

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، منسق الهلال الأحمر المصري، إن قافلة قوامها 7 شاحنات وصلت إلى مدينة العريش، ضمن مجموعة القوافل الإنسانية التي تصل العريش من الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية والسياسية.

تجهيز سيارات المساعدات بمدينة العريش

وأضاف منسق الهلال الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز أكثر من 120 شاحنة، لتكون جاهزة للانطلاق باتجاه معبر رفح، بخلاف الشاحنات الأخرى التي وصلت بالفعل المعبر

وكانت قافلة مساعدات من دولة كولومبيا وصلت شمال سيناء وتسلمها فرع الهلال الأحمر المصري، وتم تنسيقها على «باكيتات» خشبية لسهولة نقلها وتخزينها في مخازن المحافظة.

يذكر، أن عددًا من الدول أرسلت معونات ومساعدات لأهالي القطاع عبر مطار العريش، وتم استلامها من قبل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.