باحث: غزة تعيش كارثة إنسانية.. وقوات الاحتلال تحظى بدعم أمريكي غير مسبوق

قال الدكتور جميل عادي، الكاتب والباحث السياسي، إن الاتصالات انقطعت في غزة أمس، وأصبح القطاع بدون اتصالات أرضية أو إنترنت، إضافة إلى عدم وجود الماء والدواء والغذاء، فهناك تعتيم من إسرائيل للقيام بهجمات نووية.

«عادي»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

كد «عادي» خلال مداخلة هاتفية، برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أن قوات الاحتلال أعلنت أن الاجتياح ليس كاملًا، وإنما هو حركة للتشاور ومعرفة الاختراقات التي ستقوم بها رغم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، لذا على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، وعلى الدول العربية أيضًا تحمل مسؤولياتها، باستدعاء سفراء إسرائيل الموجودة لديها، لاطلاعهم على الوضع والاحتجاج بشكل قوي.

إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون بدعم أمريكي وغربي غير مسبوق

وتابع «عادي» أن هناك مجازر تحدث في فلسطين، وإسرائيل تسيطر على الإعلام الغربي، واللوبي الإسرائيلي يتحكم في كل شيء، بالإصافة إلى انقطاع الاتصال في قطاع غزة، وهو ما يدل على أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، بدعم أمريكي وغربي غير مسبوق، غير معترفين بالقانون الدولي.