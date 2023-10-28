«الأرصاد»: انكسار موجة الحرارة وزيادة معدلات سقوط الأمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ فترات الصباح الباكر والليل المتأخر ستشهد انكساراً في درجات الحرارة، خاصةً فترة الفجر، نتيجة لغياب أشعة الشمس، لتتراوح درجات الحرارة الصغرى بالمناطق الشمالية والمدن الجديدة في هذه الأوقات بين 20 و22 درجة مئوية.

انكسار موجة الحرارة على هذه المناطق

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ المدن الجديدة والتي لها ظهير صحراوي ستشهد أيضاً انكساراً لـ الموجة الحارة، لتصبح أجواؤها مائلة للبرودة في خاصةً في المناطق الشمالية.

تكون شبورة مائية كثيفة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أنَّ اليوم سيشهد استمراراً لتكون الشبورة المائية الكثيفة والتي ستصل أحياناً إلى حد الضباب ومن ثم انخفاض الرؤية الأفقية الذي قد يصل إلى أقل من 1000 متر في بعض الأماكن خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى: «القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد».

اختفاء تدريجي للشبورة من السابعة صباحا

واستطردت «غانم»: «ستتلاشى الشبورة المائية مع سطوع أشعة الشمس، لتبدأ في الاختفاء التدريجي من الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً وكذلك الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق».

زيادة كميات الأمطار

وتوقعت زيادة كميات الأمطار على مدار اليوم مقارنة بالأيام الماضية، لتتأثر المناطق الجنوبية بشكل أكبر بالأمطار بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي المحمل بكتل هوائية رطبة من البحر الأحمر.