أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 28-1002023.. وفرة كبيرة في المعروض

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت تراجعا في سعر طن الأرز رفيع الحبة، وذلك من خلال حركة تداول الأرز بالأسواق العامة والمتاجر الحرة بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت حركة بيع علي نطاق واسع بالأسواق، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 15 ألفا و800 جنيه، وسعر طن رفيع الحبة 14 ألفا و950 جنيها، بتراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

تراجع أسعار الأرز الشعير

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إلى أن أسعار أسعار الأرز الشعير اليوم السبت جيدة، وتصب في المقام الأول لصالح المستهلكين، لافتاً أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان نحو 82% من الأرز الشعير، وذلك علي نطاق المنزرع في محافظات مصر من العام الجاري 2023.

وكشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير هذا العام في كفر الشيخ وصلت لنحو 340 ألف فدان، ومستهدف له إنتاجية بنحو مليون و500 ألف طن، وهي إنتاجية كبيرة.