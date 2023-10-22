أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 22-10-2023.. بكم طن «عريض الحبة»؟

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم ستشهد مزيدا من التراجع الكبير، وذلك بسبب زيادة المعروض هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي، سواء للأرز عريض الحبة أو رفيع حبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف رئيس غرفة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت تراجعا ملحوظا يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في كل محافظات الجمهورية، حيث سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 14 ألفا و700 جنيه، بتراجع قيمته 100 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألفا و100 جنيه، بتراجع قيمته 200 جنيه لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد

وأوضح أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد، شهدت تراجعا في ثاني أيام تعاملات هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 82% من إجمالي المساحات المنزرعة من الأرز الشعير على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري 2023.